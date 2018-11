Blessé à la cuisse et absent pour le Classique à Marseille (2-0), Edinson Cavani espère être opérationnel pour la réception du LOSC vendredi (à suivre en direct commenté sur notre live). L’attaquant du PSG a accordé une interview à l’AFP et en a profité pour aborder sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar.

« Il y a un processus de travail et ça ne veut pas dire que je ne m’entends pas avec Neymar ou Mbappé. J’espère que ce travail, avec le nouvel entraîneur, va réussir à nous donner la structure parfaite pour faire une grosse saison, tous ensemble. On sait ce qu’on doit faire sur le terrain et il faut qu’on soit une belle équipe de combattants, » a ainsi expliqué l’international uruguayen.