Les deux hommes Edinson Cavani et Neymar empilent les buts avec leur club dans toutes compétitions confondues. Pour le compte de la 6e journée de phase de groupes de Ligue des Champions, le PSG affronte le Bayern Munich. Neymar peut devenir le premier joueur à marquer au moins un but dans tous les matches de poule de cette épreuve si jamais il marque mardi soir à l’Allianz Arena. Cavani est prêt à l’aider à atteindre cet objectif tout en rappelant l’importance du collectif.

« C’est la conséquence du travail collectif, les objectifs personnels peuvent arriver plus facilement si on joue bien collectivement et si on fait un bon match. Tout le monde va aider Neymar pour qu’il soit le premier joueur à marquer des buts dans tous les matchs de la phase de poules », a-t-il indiqué en conférence de presse.