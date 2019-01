Quatrième de Premier League et qualifié pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa (face à Malmö, ndlr), Chelsea va avoir un calendrier chargé dans cette deuxième partie de saison. Les Blues viennent d’ailleurs de perdre Cesc Fabregas, parti à l’AS Monaco, et les dirigeants londoniens comptent bien le remplacer. Et ces derniers auraient défini leur cible : Adrien Rabiot.

Selon les informations de L’Equipe, la direction de Chelsea se serait penchée sur le sujet ce vendredi en interne et aurait réfléchi à une future proposition faite au Paris Saint-Germain. Le champion d’Angleterre 2017 pourrait en effet passer à l’action prochainement et jouer sur une forte prime à la signature, qui pourrait être supérieure à celle proposée par le FC Barcelone (10M€). Il y a un peu plus d’un an, le milieu de terrain français avait expliqué vouloir jouer en Premier League... Affaire à suivre donc.