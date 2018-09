Auteur d’un match très décevant face à Liverpool, Neymar n’a pas réussi à porter le PSG vers la victoire à Liverpool face aux Reds (2-3). Incapable de défendre, aux abonnés absents offensivement, la superstar du Brésil n’a pas fait taire les sceptiques à son encontre. On a pu retrouver son côté individualiste et son replacement était absolument horrible.

Sur le plateau de Champions Zone sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’y a pas été de main morte et s’est payé purement et simplement le joueur le plus cher de l’histoire du foot. « Neymar ? Il fait un match scandaleux. Il pique les yeux. Sur ce match-là, il se moque du monde. » Le principal intéressé devrait apprécier.