Le PSG s’appuie cette saison sur plusieurs jeunes sortis de son centre de formation. En effet, outre Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot, d’autres commencent à pointer le bout de leur nez. C’est le cas de Stanley Nsoki, Moussa Diaby, Colin Dagba, Christopher Nkunku, Antoine Bernede, Yacine Adli ou encore Timothy Weah. Et si plusieurs d’entre eux ont déjà joué cette saison, Colin Dagba est lui blessé depuis quelques semaines.

Et selon L’Equipe, le jeune latéral parisien a rechuté. En effet, s’il avait fait son retour à l’entraînement, Dagba s’est de nouveau blessé et il ne devrait plus rejouer avant la fin de l’année civile. Indisponible pour plusieurs semaines encore, le jeune parisien est toujours touché aux ischio-jambiers. Pour rappel, il avait joué les trois premiers matches de la saison avant de se blesser contre Reims fin septembre.