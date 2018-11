A plusieurs reprises déjà, Dani Alves a encensé Pep Guardiola et la philosophie du tacticien catalan. Dans un entretien accordé à Goal, le joueur du PSG a cette fois regretté que son coéquipier Neymar n’ait jamais pu évoluer sous les ordres de l’actuel entraîneur de Manchester City.

« Neymar et Barcelone auraient été encore meilleurs sous Guardiola, sans aucun doute. Cela aurait été mieux pour les deux. Cela aurait été comme moi et le Barca, un mariage parfait. Je pense que si Neymar avait été entraîné par Guardiola, il aurait fait des choses encore plus grandes... Il serait déjà le meilleur au monde actuellement, sans aucun doute, il n’y a absolument aucun doute à ce sujet », a expliqué le latéral droit parisien.