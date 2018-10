Daniel Alves (35 ans) n’a plus disputé un match de football depuis la finale de la coupe de France le 8 mai dernier face aux Herbiers (2-0). Victime d’une entorse du genou droit et d’une désinsertion du ligament croisé antérieur, le latéral droit du PSG se rapproche plus que jamais d’un retour sur les terrains.

Selon les informations de l’Equipe, l’ancien joueur du Barça a repris l’entraînement collectif ce mardi. Une excellente nouvelle qui laisse présager un retour à la compétition dans les prochaines semaines. En parallèle, Thiago Silva absent depuis trois matchs, a également participé à la séance d’entraînement de mardi.