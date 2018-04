Hier soir, les déclarations de Dani Alves sur un possible retour au FC Barcelone ont enflammé les réseaux sociaux. « Le Barça, c’est chez moi. Il est impossible de dire que je n’y retournerais pas. Je retournerais au Barça demain s’il m’appelait. Je ne suis pas parti blessé », avait-il confié notamment.

Le latéral brésilien est ensuite revenu sur ses déclarations via les réseaux sociaux : « moi revenir au Barça ? On se calme les gens, je sais que je vous manque, je sais que c’est dur de vivre sans le "Good Crazy", je sais que je manque aussi à AS, Marca et la Central Lechera (terme utilisé en Catalogne pour parler de la presse madrilène, NDLR). Notre histoire fut très belle et longue, mais en parlant de football, c’est terminé ».