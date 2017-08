Interrogé en zone mixte, au sortir de la victoire du Paris SG sur Amiens (2-0, 1ère journée de Ligue 1), Dani Alves a raconté sa première sortie au Parc des Princes, ponctuée notamment par une passe décisive à destination d’Edinson Cavani pour l’ouverture du score.

« Moi, quand il y a un match de football, je suis très content, très heureux. Je fais mon travail, j’essaie d’aider mon équipe, ce club qui veut continuer à grandir et aspirer à des titres. Je suis là pour aider, pour faire mon travail du mieux possible. J’espère que mes partenaires pensent comme moi, ainsi nous construirons une grande équipe et un grand club », a lancé le Brésilien, tout sourire.