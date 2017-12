Le PSG s’est incliné à Strasbourg 2-1 ce samedi. C’est sa première défaite de la saison toutes compétitions confondues mais elle intervient juste avant un déplacement à Munich pour affronter le Bayern en Ligue des Champions. Un rendez-vous qui sera décisif pour la première place du groupe. Malgré cette défaite à la Meinau, Dani Alves ne veut pas du tout céder à la panique comme il l’a indiqué en zone mixte à la fin de la rencontre.

« Dans ma vie, j’ai appris que tout n’était pas toujours rose. Mais malgré ce jour difficile, nous sommes bien. Nous n’avons pas réussi à transformer nos occasions en buts. Mais ce genre de choses arrive. Aujourd’hui, c’était un accident de travail. Il n’y a pas grand-chose à expliquer. C’était un match difficile. Nous n’avons pas été constants et nous en avons payé le prix. Nous n’avons pas réussi à marquer un but rapidement mais ce sont des choses qui arrivent, des accidents. Comme je l’ai dit, tout n’est pas toujours rose. Parfois, il y a des obstacles sur notre chemin. Nous n’allons pas changer, juste essayer de progresser encore plus » a affirmé le Brésilien à L’Equipe.