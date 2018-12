Ce mardi, le Paris Saint-Germain jouera son avenir européen en Serbie face à l’Étoile Rouge de Belgrade (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Lors du match aller, les Parisiens s’étaient imposés 6-1 et des soupçons de trucages avaient provoqué une enquête du Parquet national financier (PNF).

D’après les informations du Point, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, et Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué, ont été entendus fin octobre dans les bureaux du Service central des courses et jeux (SCCJ). Ils auraient largement coopéré avec la justice. Le PSG n’a pas l’air mis en cause dans cette affaire.