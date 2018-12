Le PSG s’est sorti du piège tendu par l’US Orléans mardi soir en Coupe de la Ligue BKT, grâce à un but en fin de match marqué par Moussa Diaby (2-1). Un match qui, en plus d’avoir poussé le club de la capitale dans ses retranchements (Joseph Lopy avait égalisé à la 69e minute), a vu Thomas Tuchel perdre deux joueurs sur blessures : Alphonse Areola, touché au dos, et Angel Di Maria.

L’Argentin, d’abord touché dans un duel avec le buteur du soir du côté d’Orléans, s’est ensuite tordu la jambe sur un tacle. L’Equipe assure cependant ce jeudi que la blessure d’Angel Di Maria n’est pas trop grave, que les examens sont rassurants et qu’il devrait être ménagé pour la réception de Nantes samedi (21h00). Une bonne nouvelle pour le technicien allemand et le club parisien.