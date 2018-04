Le PSG vient de donner des nouvelles de son joueur brésilien via un communiqué officiel publié sur son site officiel. Le club de la capitale a ainsi dévoilé qu’un bilan médical vient d’être réalisé, hier, au Brésil, par les docteurs Eric Rolland et Rodrigo Lasmar

« Ce bilan a confirmé une évolution très satisfaisante des blessures de la cheville et du pied droits du joueur autorisant l’arrêt de toute immobilisation et protection. La suite du programme de reprise va s’effectuer dans les prochains jours au Brésil et au centre d’entraînement Ooredoo », explique le club parisien.