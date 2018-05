Si le Paris Saint-Germain réalise une saison record en Ligue 1, le club francilien a échoué une fois de plus sur la scène européenne en se faisant éliminer en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Une nouvelle désillusion pour les joueurs, les dirigeants et les supporters du club. Pour Angel Di Maria, il ne faut toutefois pas tout remettre en cause. Patience sera le mot d’ordre si le club de la capitaine souhaite un jour soulever la Coupe aux grandes oreilles.

« Il faut simplement continuer à travailler. Le club et les supporters doivent être patients, la Ligue des champions ne se gagne pas du jour au lendemain. C’est un long processus, ça se fait petit à petit. Pour l’instant, le club n’arrive pas à franchir le cap des quarts, à réaliser ce saut en avant, mais je crois que ça va finir par se faire », a-t-il lancé dans un long entretien accordé à France Football. Pour El Fideo, qui a remporté la compétition avec le Real Madrid en 2014, le PSG est sur la bonne voie, et il ne manque clairement pas grand-chose pour atteindre leur objectif. « Je pense qu’il ne nous manque rien : nous avons les joueurs qu’il faut pour remporter la Ligue des champions. Ces dernières années, on a démontré que Paris pouvait réaliser de grandes choses, même si nous n’avons pas su prendre notre chance lorsque celle-ci s’est présentée. » Patience donc.