Alors que son transfert vers Barcelone avait été avorté l’été dernier et que le joueur n’avait pas bénéficié d’un temps de jeu suffisant cette saison, Di Maria semblait se diriger vers un départ du Paris Saint-Germain. La situation semble désormais différente. Auteur de 6 buts et de 7 passes décisives lors des 14 rencontres qu’il a débutées, l’Argentin semble avoir conquis la direction parisienne. D’autant plus que le joueur réalise un excellent début d’année 2018 à l’image de son but victorieux contre Nantes dimanche dernier.

Pour Marca, un transfert du joueur ne semble plus envisageable du côté de la direction parisienne. Le club de la capitale voulant faire de lui le premier remplaçant de la MSN. Le média espagnol fait également référence aux cas James et Morata qui étaient restés au Real l’an dernier dans un rôle de doublure avant de partir l’été suivant. Sous la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain serait enclin à laisser partir Lucas. L’ailier brésilien (6 matches, 1 but) est suivi de près par Manchester United et Naples.