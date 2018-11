« En raison de ses problèmes récurrents, le PSG devrait au moins être privé pour une saison de Ligue des champions. » Javier Tebas aime toujours autant taper sur le club de la capitale française. Depuis les dernières révélations des Football Leaks, le président de la Ligue espagnole en a rajouté une couche sur le club français. Cette fois-ci, il a trouvé à qui parler en la personne de Didier Quillot. D’habitude plutôt amical, le président de la LFP a pris les gants de boxe, sur RMC Sport, pour répondre à son homologue espagnol.

« Sur la forme, je lui ai dit : "S’il te plaît Javier, occupe-toi de ta Ligue espagnole et continue à bien bosser pour développer la Liga". Sur le fond, les aides d’État dont il parle, je rappelle à Javier Tebas que le gouvernement espagnol, il y a quelques années, a fait un moratoire sur les dettes fiscales et sociales des clubs espagnols. Ça s’appelle aussi de l’aide d’État. Tous les clubs français passent devant la DNCG et que le PSG a réussi son passage à chaque fois. Le problème du fair-play financier, ce n’est pas celui du PSG, mais de l’UEFA. Je l’attaque médiatiquement et amicalement. On a compris son jeu, qui est celui de la déstabilisation des clubs qui lui piquent des joueurs en Espagne. C’est la loi du marché, que chacun s’occupe de sa ligue et tout se passera très bien. » On attend la prochaine salve de Tebas.