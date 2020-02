Face à la menace que représente le coronavirus, le protocole du Paris SG-Dijon de ce samedi après-midi (27e journée de Ligue 1) a été bouleversé. Ainsi, contrairement à d’habitude, l’entrée des joueurs parisiens au Parc des Princes ne s’est pas faite par le tapis rouge mais directement par le parking.

Il n’y aura pas non plus d’escort kids, enfants accompagnant habituellement les joueurs à leur entrée sur la pelouse. Pas de poignées de mains non plus entre les acteurs de la rencontre avant le coup d’envoi. Enfin, en accord entre les deux écuries, il n’y aura pas non plus de zone mixte à l’issue de la rencontre. Principe de précaution.