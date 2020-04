Le 11 mars dernier, le Paris Saint-Germain battait le Borussia Dortmund (2-0) dans un Parc des Princes vide et se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens et notamment Neymar en avaient alors profité pour chambrer leurs adversaires, en reproduisant la célébration d’Erling Braut Håland. Et selon Marquinhos, tout était orchestré. Dans une vidéo pour la chaîne YouTube Desimpedidos, le défenseur central a avoué que les paroles des joueurs et du club allemand avaient été très mal prises par Neymar.

Ce dernier avait alors décidé de se venger, tout d’abord sur le terrain, puis en répondant aux provocations. « Il aime ça. Neymar n’est pas juste un joueur de football, il n’a pas peur et répond toujours aux provocations, a encore estimé l’international aux 46 sélections avec la Seleçao. Après son but, je lui ai demandé s’il avait tout sorti. Il m’avait prévenu, je lui ai dit d’attendre la fin du match, mais il m’a dit de le laisser et de ne pas l’arrêter », a expliqué l’international brésilien (47 sélections). Le club parisien avait été repris de volée par l’UEFA, et reçu un simple avertissement pour conduite antisportive.