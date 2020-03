Malgré le coronavirus, la Ligue des Champions est bel et bien au programme cette semaine avec les 1/8es de finale retour de la compétition. Et c’est un choc qui est au programme, et pas des moindres, entre le PSG et le Borussia Dortmund. Une affiche qui s’annonce incontournable et à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot, avec deux équipes au potentiel offensif impressionnant, synonyme sans doute de grand spectacle, et ce, même si le Parc des Princes sonnera creux puisque la rencontre se jouera à huis clos. D’un côté, une équipe du PSG, privée de Thiago Silva, de Marco Verratti, et de Thomas Meunier, qui a beaucoup à se faire pardonner après le match aller au Signal Iduna Park et de l’autre, une équipe du BvB emmenée par son tandem de feu Jadon Sancho-Erling Braut Håland qui a fait tant de mal au match aller à la défense parisienne.

Et comme de coutume depuis le début de la saison, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. RMC Sport diffusera donc en direct la rencontre opposant la formation coachée par Thomas Tuchel à celle entraînée par Lucien Favre sur RMC Sport 1. Pas de doutes, vu les récents résultats des deux équipes et leur puissance de feu, le spectacle sur le terrain est garanti !

Regarder le match de foot PSG vs Borussia Dortmund en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce 1/8e de finale retour de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, le groupe Altice n’a pas réussi à trouver des accords de distribution avec les principales chaînes de TV françaises telles que Canal +. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus en adéquation à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-allemand mais aussi le type d’équipements que vous allez utiliser pour le visionner. Ce stream, disponible via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible en haute qualité aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone où que vous soyez.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Dortmund directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige, installé tranquillement chez vous dans votre salon. Une affiche alléchante qui sera arbitrée par Anthony Taylor, 41 ans. Un arbitre anglais pour le moins chevronné habitué de la Ligue des champions et qui a déjà arbitré les deux équipes en C1 cette saison. Il s’agit d’un très bon souvenir pour Paris puisqu’il était au sifflet pour PSG-Real Madrid (3-0). Pour le Borussia Dortmund, l’impression laissée par Anthony Taylor est plus mitigée puisqu’il arbitrait la rencontre de phase de groupes entre l’Inter Milan et le Borussia Dortmund, synonyme de défaite du BvB 2-0.

