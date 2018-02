Repositionné un cran plus bas dans le système d’Unai Emery pour faire place nette au trio MCN, Julian Draxler s’est dit ravi d’évoluer aux cotés de la triplette très médiatique du Paris Saint-Germain dans un entretien accordé au comité d’organisation du Mondial 2022. L’occasion également pour l’Allemand de se montrer dithyrambique au sujet de Kylian Mbappé.

« C’est très amusant de jouer avec Neymar, Cavani et Mbappé. Ce sont trois incroyables attaquants. Nous avons l’une des plus grosses force de frappe en Europe. Mbappé a le potentiel pour être un grand joueur dans les années à venir. Il est encore très jeune, mais il a un potentiel illimité. Le futur le démontrera et nous sommes heureux de l’avoir avec nous. Il fait déjà de grandes performances ». L’intéressé appréciera.