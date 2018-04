Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du PSG Unai Emery a effectué un petit point médical. Le technicien basque a livré quelques indications sur les absences de Dani Alves, Marco Verratti ou encore Julian Draxler de l’entraînement du jour. « Alves a pris un coup et ne s’est pas entraîné hier et aujourd’hui.

Il sera peut-être juste pour vendredi. Verratti, nous avons décidé de le ménager en raison de sa petite blessure à l’adducteur. Draxler a pris un coup au genou, » a ainsi expliqué Emery. A noter également que Lassana Diarra a été victime d’une gastro entérite et s’est entraîné en marge du groupe ce qui ne remet pas en cause sa participation au match face à l’ASSE. Thiago Motta purge toujours sa suspension et sera absent dans le Forez.