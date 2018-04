Christophe Dugarry, au cours de son émission Team Duga sur RMC, s’est exprimé sur la rumeur envoyant Thomas Tuchel sur le banc du Paris SG pour succéder à Unai Emery la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion du monde 1998 est assez perplexe quant à ce choix de la part du club de la capitale.

« Quand tu es un club comme Paris, tu dois prendre un entraîneur qui connaît déjà la victoire, qui a déjà gagné, qui a déjà une vraie expérience de la victoire en tant que joueur, d’entraîneur. Je ne comprends pas ce choix. Pour moi, je suis désolé, c’est un Unai Emery bis, ni plus ni moins. Peut-être qu’il y aura un coup de chance, que ça va bien se passer et qu’il fera le meilleur, tant mieux pour lui. Mais même si on le présente comme le Guardiola allemand, sincèrement, il a montré de très bonnes choses avec Dortmund, s’il suffit de se montrer un peu tu peux et après tu signes au PSG, pour moi c’est pas assez. Moi, je trouve que la marche est quand même très haute. Tuchel, il va dire quoi à Neymar. Apparemment, il a un caractère très fort, il a des vraies certitudes dans sa façon de manager, mais cette légitimité de la victoire. Tu t’adresses à des gars qui ont gagné beaucoup de choses », a-t-il lancé.