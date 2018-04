En clôture de la 35e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain étrenne son trophée de Champion de France face à l’En Avant de Guingamp, au Parc des Princes (21h). Toujours vainqueurs dans leur antre cette saison, si les Parisiens n’ont plus rien à jouer, ils voudront terminer de la meilleure des manières. En face, les Guingampais resteraient dans la course à l’Europe en cas d’exploit. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas inscrit le moindre but à Paris depuis 2001 (6 matches)...

Pour cette rencontre, Unai Emery est privé de nombreux joueurs. Outre Neymar, Lassana Diarra, Marco Verratti et Adrien Rabiot sont forfaits. Au coup d’envoi, le coach espagnol ne déroge pas au 4-3-3. Kimpembe accompagne Thiago Silva en défense centrale, Kurzawa est préféré à Yuri sur le côté gauche, alors que le milieu est aujourd’hui composé de Thiago Motta, Lo Celso et Draxler. Côté guingampais, l’ancien joueur parisien Antoine Kombouaré opte pour le 4-2-3-1 qui avait fait tomber l’AS Monaco (3-1) le week-end dernier. Seul Eboa Eboa remplace Martins Perreira sur la gauche de la défense. Marcus Thuram et Jimmy Briand seront à surveiller.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Daniel Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa - Lo Celso, Thiago Motta, Draxler - Di Maria, Cavani, Mbappé

EAG : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Eboa Eboa- Didot, Blas - Benezet, Grenier, M.Thuram - Briand