S’il est sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2020, Eden Hazard fait quand même les choux gras de la presse quant à un éventuel départ de Londres. Alors que des rumeurs sur un potentiel accord avec le Real Madrid ont fait surface, le Mirror révèle quant à lui que le Paris Saint-Germain serait prêt à rentrer dans la course pour acquérir le Belge.

Selon le média britannique, l’international Diable Rouge (98 sélections, 27 buts) serait la principale cible du club de la capitale cet été, et ce malgré la menace du fair-play financier. Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en 15 matches de Premier League, Hazard se voit courtiser par de nombreux clubs d’Europe. Et il ne ferme la porte à aucun d’eux. On pourrait donc assister à une bataille PSG-Real durant le prochain mercato estival.