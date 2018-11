Sorti au cours de la première période du duel entre la France et l’Uruguay, Kylian Mbappé a logiquement fait trembler les fans du PSG, puisqu’un choc décisif en Europe entre le club de la capitale et Liverpool se profile à l’horizon. D’autant plus que Neymar s’est lui aussi blessé, aux adducteurs.

Selon les informations de l’Equipe, le natif de Bondy s’est déboîté l’épaule, qui a pu être remise en place directement par le staff médical de l’équipe de France. Il passera cependant des examens complémentaires demain matin. Mais le premier diagnostic est a priori positif.