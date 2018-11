En tribunes pour assister à la victoire du PSG contre Lille hier au Parc des Princes (2-1), Edinson Cavani pourrait être bientôt de retour, selon Thomas Tuchel. Interrogé en conférence de presse d’après-match, le coach parisien a donné plus de précisions sur l’état de santé de l’attaquant uruguayen. « Il s’est entraîné mercredi matin avec tout le monde et l’après-midi individuellement. Jeudi, il a commencé, mais n’a pas fini avec le groupe. Il a ressenti quelque chose au niveau musculaire et comme c’était un jour avant un match très difficile, je ne voulais pas prendre de risques. »

Le technicien allemand a aussi plané le doute sur son éventuelle présence mardi, pour le match retour de Ligue des Champions à Naples (21h, à suivre en direct sur notre site). « Je pense, j’espère. Il doit essayer samedi (aujourd’hui, ndlr) à l’entraînement et j’espère qu’il sera à 100%. Le joueur doit se sentir bien, à 100%. S’il s’entraîne sans problème lundi, il sera dans le groupe. » Il pourrait donc de nouveau affronter son ancien club, dans un San Paolo qu’il connaît bien.