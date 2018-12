Remplaçant à Bordeaux dimanche dernier (2-2), Edinson Cavani n’est pas entré en jeu, Thomas Tuchel lui préférant Eric-Maxim Choupo-Moting. Un choix qui a forcément fait beaucoup parler. Pour se justifier, l’Allemand avait alors indiqué que son joueur avait besoin de repos. « Il a joué à Monaco avant la trêve. Pendant la trêve, il a joué deux fois avec l’Uruguay, et puis il a joué Toulouse et Liverpool. Donc c’est pour ça que c’était nécessaire qu’il se repose et il pourra rejouer contre Strasbourg. »

Mais selon L’Équipe, l’Uruguayen serait loin d’être satisfait des réponses apportées par son coach. La raison ? Une perte d’influence au sein du club de la capitale qui serait dû au fait qu’il ne soit pas proche du clan des Brésiliens, désigné comme patron du vestiaire rouge-et-bleu. Un constat que partagerait également Adrien Rabiot selon le quotidien...