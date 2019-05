Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2017, Neymar s’est rapidement imposé. Et concernant les penaltys, l’international brésilien était en concurrence avec Edinson Cavani. Après une vive discussion en plein match concernant un penalty, une polémique avait rapidement éclaté, appelée ensuite le « penaltygate ». Interrogé dans l’émission "Hablemos de Fútbol" d’ESPN, l’attaquant uruguayen est revenu sur le sujet et estime qu’Unai Emery est en partie responsable.

« Pour moi, la responsabilité revient à Unai Emery (entraîneur du Paris SG entre 2016 et 2018, ndlr). Le tireur devrait toujours être défini avant le match. J’ai dit à Ney : "Ney, je le tire", mais bon, nous sommes retournés embêtés dans le vestiaire. Je lui ai dit ce que je pensais et que tout était entre les mains d’Unai. Et il a décidé que le tireur serait Neymar », a expliqué le joueur de 32 ans.