Star du dernier mercato estival, Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain pour une enveloppe de 222 millions d’euros. Un transfert qui a décidément du mal à passer en Catalogne. Le média catalan Sport a demandé au défenseur brésilien Edmilson s’il trouvait Neymar heureux à Paris : « Je pense que oui, j’ai vu le PSG ce week-end et ils ont une super équipe. Après il n’est sûrement pas aussi heureux à Paris qu’à Barcelone, car il n’y a pas autant de soleil et les défenseurs centraux donnent plus de coups en France. »

Selon Edmilson, le jeu rude et physique de la Ligue 1 n’est pas celui qui convient le plus à la star brésilienne. Néanmoins, le Champion du monde 2002 pense que Neymar avait bien pris cela en compte avant de s’en aller de Barcelone : « Quand il a pris la décision de partir, il savait qu’il rencontrerait quelques difficultés. » Auteur de 19 buts en 21 matches depuis le début de la saison, Neymar semble avoir réussi son acclimatation à la Ligue 1.