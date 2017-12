Si le PSG n’a pas fait de cadeau au Stade Rennais, en passant 4 buts à Tomas Koubek (1-4), tous les Parisiens n’ont pas rendu une copie parfaite. Titularisé en défense centrale aux côtés de Marquinhos, en l’absence de Thiago Silva, s’il fait habituellement preuve d’une grande sérénité pour son âge, Presnel Kimpembe a vécu un après-midi compliqué en Bretagne. Auteur de plusieurs fautes dangereuses, averti en première période, il a d’abord échappé au carton rouge en début de seconde période, avant d’être rattrapé par la patrouille pour une faute dans sa surface sur Lea Siliki, en fin de rencontre.

Une première expulsion avec le Paris Saint-Germain pour le défenseur de 22 ans, sur laquelle Unai Emery est revenu au micro de beIN Sports. « C’est vrai que nous avons besoin de bien gérer les émotions sur le terrain et, quand tu as un carton jaune, tu dois apprendre à jouer avec. C’est pour ça que j’ai préféré maintenir Presnel sur le terrain et, après, il y a ce carton rouge qui est une mauvaise chose pour nous mais pour mercredi, je pense que Thiago Silva sera bien pour jouer. Mais c’est vrai que c’est quelque chose qu’il doit améliorer comme joueur sur le terrain, ce moment où tu joues avec un carton jaune, » a déclaré le coach espagnol après la rencontre.