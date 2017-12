Le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée du Stade Rennais, au Roazhon Park, cet après-midi (1-4). Si le PSG compte dorénavant neuf points d’avance sur l’AS Monaco, en tête du championnat, il le doit en grande partie à son buteur brésilien, Neymar. Impliqué sur les quatre buts du club parisien face à Rennes, auteur d’un doublé et de deux passes décisives, il a régalé son coach. Unai Emery est d’ailleurs revenu sur la superbe prestation de son joueur, après la rencontre.

« Nous sommes contents parce que, sur le terrain, quand il répond comme ça, c’est bon pour l’équipe, pour lui et pour le football. Aujourd’hui, pour tous les supporters qui aiment le football, ils ont profité d’un grand joueur. C’est aussi bien pour nous et on voit qu’il est bien revenu, il avait l’esprit et le talent. Tactiquement, il a aussi bien joué, il a bien attendu d’être écarté pour prendre le ballon et après percuter, là où il est le plus fort. Il l’a très bien fait, » a déclaré le coach parisien au micro de beIN Sports.