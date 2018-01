Au-delà de la défaite à Lyon, le Paris-Saint Germain a également perdu Kylan Mbappé pour une durée encore indéterminée. Victime d’un choc impressionnant avec Anthony Lopes, l’international français (10 sélections, 1 but) a rendez-vous avec un neurologue aujourd’hui pour connaître le verdict. L’entraîneur du PSG, Unai Emery, a donné des nouvelles du joueur de 19 ans. « Après le match dans les vestiaires, Kylian a dit qu’il se sentait bien. Mais il faut être prudent, il a subi un coup très fort. Le docteur m’a dit qu’il préférait bien analyser avec le neurologue, et voir s’il était dangereux pour lui de s’entraîner aujourd’hui et de disputer le match de demain (face à Guingamp, nldr). Le joueur veut jouer, et il a dit qu’il se sentait bien », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Quant à Neymar, qui a déclaré forfait pour le choc à Lyon à cause d’une blessure au genou, ce dernier semble souffrir d’une élongation. « Neymar s’est entraîné hier. Il ne se sentait pas très bien. Le docteur m’a dit que c’était une élongation. On va attendre qu’il soit à 100 %. Ce n’est pas une blessure grave, c’est une petite blessure, mais vu qu’il n’a pas terminé l’entraînement hier, il ne devrait pas être prêt pour demain. »