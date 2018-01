Ce vendredi, Unai Emery s’est présenté face aux médias. Comme à l’accoutumée, le technicien espagnol du Paris Saint Germain a fait un état des lieux de ses troupes. « La nouvelle c’est qu’il va mieux petit à petit. Motta a commencé à travailler sur le terrain. Mais pour être dans le groupe il faudra encore attendre. Neymar, hier, a fait un entraînement sur le terrain. J’espère qu’aujourd’hui, si tout va bien ; il pourra faire tout l’entraînement avec le groupe et on décidera s’il se sent bien pour demain. Verratti aussi a de meilleures sensations. On va voir pour demain ».

Puis au sujet de la dernière recrue parisienne, il a précisé : « C’est vrai aussi que Lassana (Diarra) a commencé les entraînements seul. Aujourd’hui ; il sera avec le groupe. Il va falloir attendre une ou deux semaines pour voir la progression avec le groupe. Kylian, le plus important avec lui, c’est la patience. Avec la responsabilité du docteur, qui dira s’il est prêt à jouer un match, avec le risque de prendre un coup. Je crois que demain il ne pourra peut-être pas être prêt à jouer ».