En conférence de presse la semaine dernière, Unai Emery a annoncé ce que tout le monde savait plus ou moins ces dernières semaines. Il ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après deux saisons et plusieurs titres mais aussi quelques grosses déceptions, le coach ibérique sera donc sur le marché. Et il ne compte pas rester inactif très longtemps comme il l’a avoué lors d’un entretien au magazine espagnol « The tactical room », paru ce jeudi, et traduit par le site Culture PSG.

« Cela me paraît difficile de m’arrêter une saison que ce soit pour récupérer des forces ou attendre un banc prestigieux. Je ne peux pas l’écarter mais cela me semble difficile de prendre une année sabbatique. M’arrêter un an ? Bluff, j’ai du mal à m’y voir. Ce que j’aime, c’est entraîner. Luis Aragones n’arrêtait jamais. Il allait et venait, mais ne s’arrêtait jamais. Certains entraîneurs considèrent au contraire avoir acquis un certain statut et ne souhaitent pas en changer, même si cela signifie ne pas entraîner pendant un ou deux ans. J’aurais beaucoup de mal à agir de la sorte, je veux entraîner. On me dit que j’ai un statut important, que je ferais mieux de faire une pause et d’attendre un banc qui corresponde à mon statut supposé. Je le comprends, c’est un raisonnement logique, mais dans mon for intérieur, je ressens le besoin d’avoir un banc ».