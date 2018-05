Le Real Madrid jouera sa troisième finale de Ligue des Champions de suite face à Liverpool le 26 mai prochain à Kiev. Une performance incroyable qui vaut aux Merengues et surtout à Zinedine Zidane de nombreux éloges. Lors d’un entretien accordé au magazine espagnol « The tactical room », paru ce jeudi, puis traduit par le site Culture PSG, Unai Emery n’a pas caché son admiration pour le technicien français.

« Ils ont Zidane, qui est le meilleur entraîneur que puisse avoir le Real. Peut-être que pour d’autres équipes, Zidane ne serait pas l’entraîneur idoine, mais pour le Real c’est le meilleur et il le montre. Peut-il s’améliorer ? Sans doute que oui, mais il sait gérer ce groupe et garde les joueurs heureux. Les joueurs l’ont expliqué : Zidane est le meilleur entraîneur pour eux parce qu’il les comprend, ils sont tous heureux avec lui et ils savent que dans les moments-clés ils ne peuvent pas le décevoir. Est-ce qu’ils peuvent être meilleurs ? Oui, parce qu’ils ne sont pas toujours constants. Mais Zidane sait ce dont a besoin ce groupe de joueurs et fait tout le nécessaire pour qu’ils soient à l’aise ».