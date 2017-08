Le débat reste le même que la saison passée. Trapp ou Aréola ? Aréola ou Trapp ? Aucun des deux n’a convaincu la saison dernière. L’Allemand s’est tiré une balle dans le pied en réalisant un match catastrophique contre Tottenham, qui lui a valu de démarrer la saison sur le banc de touche, au profit d’Aréola.

En conférence de presse, Unai Emery a rejeté l’idée de l’arrivée d’un nouveau portier, encourageant Aréola à saisir définitivement sa chance. « Je suis très content du travail d’Alphonse et de Trapp. Ce sont les gardiens de cette équipe et je veux leur donner confiance. C’est le défi de tous. Alphonse doit démontrer à tous qu’il peut jouer dans cette équipe, et en être le gardien titulaire. »