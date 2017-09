Les joueurs du PSG sont arrivé à Glasgow ce lundi soir. Ils affronteront le Celtic demain en Ligue des Champions. Un sujet cristallise les attentions, il s’agit du poste de gardien de but alors que Trapp et Areola ne parviennent pas à se départager et enchaine les performances très moyennes.

En conférence de presse, Unai Emery a redonné sa confiance au portier français qui devrait débuter demain malgré une grossière erreur face à Metz. « Nous avons deux bons gardiens. Areola va le démontrer qu’il est un bon gardien et que nous le voulons. Je suis content avec les deux car ils travaillent tous les jours pour s’améliorer. Toute l’équipe a confiance en lui. »