C’était la petite surprise de la composition d’équipe du Paris Saint-Germain dimanche soir face à Toulouse. Presnel Kimpembe était préféré à Marquinhos pour épauler Thiago Silva en défense. Un choix ponctuel ou une nouvelle hiérarchie ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Unai Emery a lâché une information intéressante sur la gestion du temps de jeu de ses trois défenseurs centraux.

« Je veux que tous les joueurs soient prêts pour jouer. Je fais une petite rotation, avec en plus les blessures et suspensions. Je veux que les joueurs maintiennent le rythme pour l’équipe. C’est pour ça que j’en ai parlé avec Marquinhos. C’est une planification que j’ai faite pour le mois avec mon staff. Je l’ai préparée il y a un mois. Je vais le faire pour les trois. Les trois méritent d’être là, dans le groupe et dans le onze. Thiago Silva est le capitaine. Les trois proposent une grande performance », a expliqué Emery.