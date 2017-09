Unai Emery s’est présenté en conférence de presse à deux jours de la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Un premier gros test domestique pour le club de la capitale, même si l’entraîneur du PSG réfute le terme. Il ne doute par contre pas de la qualité de l’OL malgré les nombreux changements qui ont accompagné le mercato estival.

« L’OL a changé quelques joueurs mais il a acheté de jeunes joueurs, qui peuvent beaucoup progresser comme Traoré, Mariano, Mendy. C’est une équipe qui normalement joue bien avec le ballon et aime beaucoup la possession. Ils sont plus rapides dans la transition avec les joueurs d’attaque. Pour nous, c’est très important dimanche de jouer au Parc, de poursuivre notre idée, notre style. Avec le respect pour l’OL qui n’a pas encore perdu cette saison en championnat. Ils sont près de nous au classement. C’est important de gagner, de bien jouer. Mais je crois qu’avec une équipe comme l’OL qui joue bien, qui aime le ballon, on va assister à un bon match », a déclaré le coach ibérique du PSG.