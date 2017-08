A l’issue de la victoire contre l’AS Saint-Etienne (3-0), l’entraîneur du PSG, Unai Emery, s’est confié sur la suite et la fin du mercato. Le club de la capitale souhaite encore dégraisser son effectif (Krychowiak, Aurier, Ben Arfa) et, difficile de l’ignorer, tente de recruter Kylian Mbappé et Fabinho, en provenance de l’AS Monaco. Emery se diit heureux de son effectif si jamais il restait en l’état.