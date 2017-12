On le sait, le PSG doit vendre absolument pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Sont visés par cet impératif, Angel Di Maria et Javier Pastore. Les deux internationaux argentins relégués au second plan cette saison, aspirent à plus de temps de jeu. Dans un entretien accordé à RMC Sport, l’entraîneur parisien Unai Emery affirme qu’il est satisfait du rendement de ses deux joueurs. Le technicien basque souhaite même que les deux intéressés restent au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison.

« Je leur ai parlé et je leur ai dit qu’ils étaient très importants. Il faut s’adapter à ce rôle dans l’équipe mais ils ont tous les deux beaucoup joué. Tous les joueurs veulent jouer tous les matchs, notamment les matchs importants. Et peut-être qu’ils n’étaient pas contents de ne pas les jouer mais ils ne me l’ont pas dit. Je suis content d’eux. Je veux qu’ils restent ici, ils sont importants, » a ainsi commenté le coach du Paris SG.