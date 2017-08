Le Paris SG a présenté en grande pompe Neymar (25 ans) ce vendredi. Une arrivée qui ravit le coach parisien Unai Emery, interrogé par le site officiel du club de la capitale. « Nous avons beaucoup parlé avec le président la saison dernière pour savoir ce que nous devions faire pour améliorer l’équipe. Le club veut grandir encore plus, et veut être à la hauteur de ses ambitions, avec une grande équipe, plus grande que celle que nous avons déjà. (...) Et puis, nous voulions avoir un joueur du top 5 mondial. Cela montre la volonté du président Nasser Al-Khelaïfi de faire de Paris l’un des plus grands clubs du monde. Et c’est aussi très bien pour le football français, ce qui est important pour le président », a confié l’Espagnol avant de poursuivre.

« Nous sommes très heureux de l’accueillir, il va nous permettre d’avoir plus d’options sur le front de l’attaque, on va pouvoir combiner son talent à celui des autres joueurs et développer un beau football. Nous avons aussi beaucoup discuté avec les autres joueurs pour savoir comment Neymar allait nous aider à son arrivée. Son arrivée est une nouvelle formidable, pour tout le monde au club, que ce soit les joueurs, le staff et bien sûr les supporters. Nous allons apprendre de lui, de son talent, et réciproquement. Neymar Jr veut devenir le meilleur joueur du monde, et le Paris Saint-Germain peut lui permettre cela. Sa venue ici est tout sauf une surprise, c’est une alliance qui va fonctionner », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à !