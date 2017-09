Champion du monde et d’Europe avec les Bleus, Emmanuel Petit a analysé ses possibles successeurs en Bleus, ce dimanche 3 septembre, dans le Journal Du Dimanche. L’ancien milieu défensif d’Arsenal ne peut s’empêcher la comparaison entre Kylian Mbappé et le « KMB » de son époque, Thierry Henry. Pour Petit, le natif de Bondy n’a pas pris de risque pour le Mondial 2018 en rejoignant le PSG.

« On parle d’un talent pur, donc les risques sont limités. C’est un gros paris à plusieurs inconnues. Comment Emery va articuler son attaque ? Peut-il s’adapter dans un vestiaire de stars et à un club où il n’aura pas le même confort qu’à Monaco ? En tout cas, il est encore plus impressionnant que Thierry Henry. Les statistiques de sa première saison sont très supérieures (26 buts toutes compétitions confondues.) »