A l’été 2017, le PSG mettait en place un montage financier afin de récupérer Kylian Mbappé (21 ans) à l’AS Monaco. Le coût de l’opération atteint les 145 millions d’euros pour le natif de Bondy. Depuis son arrivée dans les rangs du club de la capitale, le champion du monde 2018 a pris du poids sur le terrain et a confirmé son statut de jeune prodige, en inscrivant notamment 90 buts en 122 matches sous les couleurs parisiennes. Dans des propos rapportés par Goal, Emmanuel Petit, champion du monde 98 aujourd’hui consultant RMC, a toutefois mis en garde Kylian Mbappé sur son comportement sur le terrain.

« Mbappé a progressé en trois ans. Il est arrivé dans le milieu du foot avec un potentiel incroyable, c’était un diamant à polir. Il a eu un transfert exorbitant à assumer, dans un club peuplé de stars. Il a fallu qu’il assume tout ça sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans ses stats, il a aussi progressé. Il a montré une grande maturité dans beaucoup de domaines. Malgré tout, il a tendance à m’agacer de plus en plus… Il force trop… Il veut forcer à la décision à chaque fois. Il est agaçant avec ses propres partenaires. On oublie qu’il est jeune. Il a déjà prouvé de grandes choses, mais on en demande toujours plus. Ce qu’il fait, c’est incroyable, il a un avenir brillant devant lui. Mais le fait de se mettre une pression, parce qu’il veut gagner un Ballon d’Or, c’est agaçant. Il doit faire attention avec son comportement. À trop se ‘Neymar-iser’, ça risque de se retourner contre lui », a confié l’ancien joueur d’Arsenal.