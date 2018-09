Pour son premier match de championnat avec le Paris Saint-Germain, Eric Choupo-Moting n’a pas attendu longtemps pour se mettre en évidence. Face à Rennes, l’attaquant camerounais est entré en jeu à la 78e minute de jeu et a marqué cinq minutes plus tard. Une réalisation rapide qui lui permet de devenir le troisième joueur le plus rapide à marquer lors de son premier match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

Ce but lui permet de faire mieux que Neymar. L’été dernier, le Brésilien avait dû attendre 82 minutes de jeu pour marquer face à Guingamp. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic s’était aussi illustré dès son premier match contre Lorient. Il avait toutefois fait trembler les filets adverses après 64 minutes de jeu. Si Eric Choupo-Moting a fait mieux que ces deux joueurs, il n’a pas réussi à battre Jay-Jay Okocha et son but après 1 minute et 7 secondes face à Bordeaux en 1998.