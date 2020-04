La grande évasion. Depuis le début du confinement en France, de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain ont décidé de rallier leur pays d’origine, pour se rapprocher de leur famille ou pour bénéficier d’un meilleur climat. C’est le cas de Neymar, Navas, Icardi, Choupo-Moting, Keher, Bakker, Cavani et Thiago Silva. Ces derniers présentent cependant une particularité : leur fin de contrat arrive au 30 juin. Et si la saison ne reprenait pas ? Ou si elle redémarrait plus tard ?

Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, il y a une vraie possibilité de ne plus revoir Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG, et Thiago Silva, présent au club depuis 2012, sous le maillot parisien. Selon Cristian Rodriguez, compatriote de Cavani et ancien joueur du PSG, l’attaquant souhaiterait jouer pour Peñarol en Uruguay. Et de nombreuses rumeurs évoquent une dernière pige possible de Thiago Silva au Brésil, à Fluminense, où il avait évolué entre 2006 et 2008.