Quatrième du groupe C, le PSG doit réagir après la défaite de Liverpool. C’est à l’horaire inhabituel de 18h55 et avec sa tribune Auteuil fermée que le Paris Saint-Germain tentera de lancer sa campagne d’UEFA Champions League face à l’Etoile Rouge de Belgrade. Un champion de Serbie qui participe à la Ligue des champions et croise la route du PSG pour la toute première fois de son histoire. Suite aux nombreux fumigènes craqués lors du 8e de finale retour face au Real Madrid, l’an passé, Auteuil sonnera creux, mais pourra tout de même compter sur ses ultras, disséminés dans d’autres secteurs du Parc des Princes.

Pour cette 2e journée, Thomas Tuchel aligne de son côté un 4-2-3-1, avec Areola dans le but, Bernat et Meunier sur les côtés de la défense et un duo Kimpembe-Thiago Silva dans l’axe. Devant la défense, Rabiot et Verratti sont alignés, alors qu’en attaque Angel Di Maria vient compléter la MSN. Parvenus à tenir en échec Naples lors de la 1ère journée (0-0), l’Etoile Rouge de Vladan Milojević s’avance également en 4-2-3-1, avec quelques têtes connues du grand public. L’International Allemand Marko Marin est titularisé à droite de l’attaque, alors qu’en défense le capitaine du contingent serbe n’est autre que Vujadin Savić, passé par Bordeaux de 2010 à 2014.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani

Etoile Rouge de Belgrade : Borjan - Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic - Jovicic, Krsticic - Marin, Causic, Simic - Ben Mohamed