La fête du trio Cavani-Icardi-Di Maria, juste après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Borussia Dortmund, a fait beaucoup de remous. Et par la suite, Leonardo est monté au créneau, lors d’une réunion dans laquelle étaient conviés les joueurs de l’effectif ainsi que l’entraîneur Thomas Tuchel. RMC Sport dévoile un peu plus de détails sur les dessous de cette réunion.

On apprend notamment que chez les joueurs, plutôt solidaires dans cette histoire, les propos de Thomas Tuchel n’ont pas été forcément bien pris, puisqu’ils remettraient en cause leur professionnalisme. Certains joueurs se sont ainsi exprimés pour faire savoir qu’ils attendaient plus de soutien du club, et qu’il y avait des problèmes plus urgents à gérer. Une qualification au retour fera tout oublier. Mais en cas d’échec...