Avec 4 victoires et un nul, le PSG peut terminer sa phase de poules en beauté en prenant le dessus sur une formation de Galatasaray qui s’était incliné en Turquie 0-1 face au PSG, sur une réalisation de Mauro Icardi, et qui reste sur une déculottée à Santiago Bernabeu face au Real Madrid (6-0). La montagne s’annonce infranchissable pour les Stambouliotes, qui comptent un bilan à l’extérieur en Ligue des Champions catastrophique (3 nuls et 13 défaites sur les 16 derniers matches).

Pour cette rencontre, c’est l’hécatombe. Thomas Tuchel est privé d’Angel Di Maria, Colin Dagba, Thomas Meunier, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Presnel Kimpembe. Au coup d’envoi, Sergio Rico sera présent dans le but. La défense à quatre est aujourd’hui composée de Bernat, Marquinhos, Diallo et Kurzawa. Au milieu, le jeune Tanguy Kouassi est présent en sentinelle, rejoint par Leandro Paredes et Pablo Sarabia. Devant, Mbappé, Icardi et Neymar devraient faire mal à Fernando Muslera. En face, Fatih Terim est également privé de cadres : Florin Andone, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama sont absents. Au coup d’envoi, le 4-1-4-1 est classique. Muslera est présent dans le but, Steven Nzonzi aligné en sentinelle, alors qu’Emre Mor est lui seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Rico - Bernat, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Sarabia, Kouassi, Paredes - Mbappé, Icardi, Neymar

Galatasaray : Muslera - Mariano, Donk, Marcos, Nagatomo - Nzonzi - Belhanda, Lemina, Seri, Bayram - Mor