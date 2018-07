Officiellement présenté hier par le PSG, Gianluigi Buffon continue de faire parler. En cause, son choix de continuer l’aventure en France alors qu’il a déjà 40 ans. En conférence de presse, l’entraîneur du Milan AC, Gennaro Gattuso, a salué le transfert de son ancien coéquipier en Nazionale.

« Je n’aurais jamais pensé voir Gigi jouer les premiers rôles encore à quarante ans. Il est dans une des plus grandes équipes d’Europe [...]. Je me souviens très bien qu’en 2010 il avait le dos en morceaux. Tout le monde disait qu’il était fini, alors qu’aujourd’hui on est là, encore, à parler de lui. » Le légendaire portier italien a signé un contrat de un an à Paris, plus une année en option.